Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la promesa presidencial es lograr la autosuficiencia energética, en el caso del gas natural se requieren recursos millonarios para incorporar nuevas reservas y desarrollar campos rentables, una meta complicada en la situación actual del País, advirtieron expertos.

La actual demanda de gas es cercana a los 9 mil millones de pies cúbicos diarios, mientras que la producción apenas es de 4 mil 855 millones de pies cúbicos, según los últimos datos de la Secretaría de Energía (Sener) al primer semestre.

La misma Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) considera que si bien hay potencial para incrementar la producción de gas, también existen problemas técnicos de aprovechamiento y condiciones de mercado que dificultan la meta.

Actualmente, la CNH solo ha recibido dos proyectos de Pemex enfocados a la producción de gas: Cuitláhuac, un campo en tierra, y Lakach, en aguas profundas.

David Rosales, socio de la consultoría energética Elevation iDEAS, afirmó que hoy no existen las condiciones ni los incentivos para desarrollar toda una cadena de producción, distribución y suministro de gas lo suficientemente grande para lograr la autosuficiencia en el corto y mediano plazos.

«Sin la certidumbre jurídica que te da un mercado eléctrico marginalista y en adecuadas condiciones de competencia, pues no va a ocurrir a pesar de que exista el potencial; además de que habría que competir con el mercado más barato del planeta que sigue siendo el de Estados Unidos.

«No creo que ocurra y definitivamente no va a ocurrir antes de 2030, no hay para nada un escenario factible, no estamos en una condición de sustituir el consumo (de gas) de la generación eléctrica y consumo industrial», aseveró.