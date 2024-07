Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Actores políticos del PRI calificaron como ilegal la propuesta de reforma a los estatutos del partido, que permitiría la reelección de Alejandro «Alito» Moreno como dirigente por ocho años más.

Cuestionaron que para la Asamblea Nacional, convocada para este domingo y donde se aprobarían los nuevos estatutos del tricolor, no hubo procesos electivos de delegados.

Juan Carlos Velasco, secretario de Acción Política de la CTM, acusó al líder tricolor de convertirse en un cacique de historieta, como «Don Perpetuo», ideado por el caricaturista Eduardo del Río «Rius».

«Si tuviera tantita dignidad y vergüenza, ‘Alito’ ya se hubiera ido, como le están demandando miles de priistas. Es un partido cada vez más chiquito, tenía 18 gubernaturas y ahora tiene 2, tenía 70 diputados y ahora tendrá 32, no sé por qué lo van a reelegir.

«Es mucha urgencia de perpetuarse… que hasta me hace recordar a los personajes de Rius. Aquí tenemos el nuevo ‘Don Perpetuo'», consideró Velasco.

Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente priista y senador electo por Sonora, llamó a los delegados que acudirán a la Asamblea Nacional a votar en contra de un cambio a los estatutos que permitirían la reelección de «Alito».

«Definitivamente es una pésima idea, que hasta parece una mala broma; una medida que violenta la historia (del PRI).

«No asistiré a la Asamblea Nacional a convalidar ese despropósito. Confío en que los delegados a la Asamblea y su dirección nacional actúen con la sensatez que amerita el momento que pone en verdadero riesgo la vigencia de nuestro partido», indicó Beltrones.