Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Distinguir entre las secuelas del Covid grave y el postCovid es fundamental para tratar a los pacientes, sin embargo, los médicos no siempre tienen claridad sobre qué es Covid largo o persistente, alertaron expertos.

El infectólogo Alejandro Macías explicó que hay pacientes que desarrollan secuelas por un Covid grave, es decir, pueden enfrentar daño en pulmón o hígado.

A otros que se les activan enfermedades que ya estaban en «un terreno fértil» y el Covid es el disparador, agregó.

Mientras que hay quienes desarrollan postCovid, pero éste no suele presentar demasiados indicadores que puedan medirse con estudios de gabinete.

Sin embargo, puntualizó que los pacientes con postCovid refieren que no se sienten bien a pesar de que los estudios médicos no reporten anomalías.

«El síndrome de Covid largo sería un diagnóstico de descarte al final; un diagnóstico en el que digas: ‘No encuentro nada más’, pero el paciente sigue diciendo que se siente mal.

«Mucho es de investigar qué está pasando y al final será un diagnóstico de descarte, ya que tú digas: ‘Esto no es una enfermedad reumática, no es un problema cardiovascular, porque el paciente ya tenía hipertensión e hipercolesterolemia desde antes; esto no es insuficiencia renal por su diabetes’…

«Es un diagnóstico de Covid largo y sobre eso (el tratamiento). Si tiene dolores musculares dale rehabilitación, ya serán terapias muy específicas para las molestias del paciente, pero no hay todavía un tratamiento estándar, no existe. Todavía hay mucho qué investigar», alertó.

Indicó que es el modelo clásico de síndrome de fatiga crónica postviral.

El especialista dijo que para diagnosticar al paciente con postCovid se requiere una buena exploración.

«No hay que sobremedicar y tampoco exagerar con los estudios de diagnóstico».

Para el experto, se requiere mayor investigación sobre terapias que pueden funcionar e investigar qué está pasando con estos pacientes.

Por su parte, Francisco Moreno, jefe del programa de Covid-19 en el Hospital ABC, aseguró que es necesario establecer criterios diagnósticos para Covid largo.

«Covid largo no debe ser un diagnóstico de basurero; si no sabes que tiene el paciente, no le digas que tiene Covid largo sólo para salir del paso.

«Los médicos necesitan estudiar bien a estos pacientes. Lo primero es hacer un buen estudio; una buena historia clínica al paciente.

«Va suceder lo que con Covid agudo; al paciente con Covid largo que recibe una serie de medicamentos que no tienen ninguna razón de ser», señaló.

Durante el foro Covid-19 al Día, Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud, presentó un grupo de apoyo para personas que presentan síntomas postCovid.

«La idea es que la gente que participe, pueda anotarse (en el sitio https://longcovid.tecsalud.mx/) y vamos a tener organizado un foro», dijo.

Señaló que el esfuerzo es caracterizar lo qué es Covid largo, porque aún no hay claridad y hay muchas preguntas sin respuesta.

