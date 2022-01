Dalia Gutiérrez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Ante las altas cifras de contagios que ha causado la variante Ómicron, gran parte de la población podría desarrollar inmunidad natural al Covid-19, lo que ayudaría a alcanzar una estabilidad en la pandemia, coincidieron ayer especialistas en infectología.

«Se cuenta con evidencia científica que la inmunidad natural que te da después de haber tenido Ómicron te protege no sólo contra Ómicron, sino también contra las otras variantes», señaló Armelle Pérez-Cortés, infectóloga e internista mexicana que trabaja en el Hospital General de Toronto, Canadá.

«Es probable que los siguientes meses, de forma esperada, gran parte de las personas estén inmunizadas ya y que sí haya varios meses de descanso».

Dicha estabilidad, añadió, se alcanzaría en conjunto con las altas tasas de vacunación que algunos países han logrado.

El infectólogo Alejandro Macías agregó que es difícil que surja pronto una nueva variante que sea muy diferente a Ómicron.

«Lo que vamos a estar viendo, y de hecho ya se está viendo en algunos lugares de Europa, van a ser subvariantes de la variante Ómicron», indicó el ex comisionado de influenza en México y catedrático de la Universidad de Guanajuato.

«Este virus ya mutó tanto que yo creo que no tiene demasiado para dónde hacerse».

Los expertos hablaron en la sesión «Covid-19 al día», transmitida por las redes sociales de TecSalud y moderada por Guillermo Torre, Rector de la institución.

Durante el encuentro coincidieron en que la estabilidad de la pandemia podría verse en el segundo trimestre del año, como se indicó en el programa pasado.

«En total, de subida, bajada y una fase de estabilización antes de subir un poquito la hospitalización y la muerte, puede tomar unos tres meses, y estamos hablando de que en México empezamos más o menos a principios de enero», dijo Macías.

«Nos va a tomar el primer trimestre, para decir que el segundo, estaríamos entrando en la etapa de mayor estabilidad o una etapa de mayor control para la nueva normalidad».

NUEVAS VACUNAS

Para tener un mayor control con las nuevas pandemias de virus respiratorios, que sin duda van a llegar, será necesario desarrollar nuevas vacunas de tipo intranasales, destacó Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.

«Necesitamos vacunas que se introduzcan por la vía por la cual el virus produce la enfermedad», dijo el Premio Nacional de Salud 2020.

«(Vacunas) de aplicación intranasal, aplicación por mucosas, van a ser muy necesarias para tratar de controlar las epidemias que vamos a tener».

