Silvia Olvera Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un proyecto que ya se concretó, pero sigue quedando muy lejos de lo que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), reveló Centre for Aviation (CAPA).

La firma australiana especializada en el sector aéreo mundial, describió que a pesar de que se inauguró en el tiempo señalado, la reconfiguración de la base aérea militar Santa Lucía, con una infraestructura impresionante, no tiene comparación con la del NAIM, cancelado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

«Se han abierto varios aeropuertos nuevos en ciudades principales de todo el mundo en los últimos tres años, incluidos los de Estambul, Beijing (Daximg) y Berlín», señaló.

«Y el de la Ciudad de México habría reemplazado al aeropuerto más transitado de América Latina, con un nuevo aeropuerto de sitio único e instalaciones de última generación, pero el Presidente (AMLO) abandonó abruptamente el aeropuerto, lo completó parcialmente y a un costo enorme».

El reporte de CAPA titulado «Abre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ‘misión cumplida’ ¿o no?», describe que se encuentra en los suburbios más allá de los límites de la ciudad, con pocos vuelos y escaso interés de las aerolíneas internacionales de operar ahí.

Entre los problemas, además de la distancia, es la falta de infraestructura para llegar al AIFA.

La firma explica que a pesar que el Gobierno federal canceló el NAIM por supuesta corrupción y su enorme gasto de más de 13 mil millones de dólares, es decir, un pozo sin fondo, tras un referéndum al que calificó de espurio y en el que casi nadie votó, sólo fue para satisfacer la ideología de AMLO.

Aún con toda esa estructura para cancelarlo, el NAIM hubiera sido mejor.

«Pozo o no, ya habría estado abierto, otorgando a México, a su Capital, un aeropuerto de última generación, en lugar de una instalación austera».

Aunque para el AIFA se está construyendo una red de trenes suburbanos de la Capital, será hasta el segundo semestre del 2023 cuando pudiera quedar lista.

Hay muchas otras percepciones negativas sobre la facilidad de acceso y salida de AIFA.

«Es probable que se hagan comparaciones con el aeropuerto Mirabel de Montreal, a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad canadiense, que no logró atraer suficientes vuelos de pasajeros por la misma razón después de su apertura en 1975, se convirtió únicamente en un aeropuerto de carga en el 2004», dijo CAPA.

Mientras tanto, aunque en su nombre dice que es internacional, sólo un vuelo de Caracas, Venezuela, es el que ha llegado.

