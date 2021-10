Marlen Hernández Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El encarecimiento que sufren los combustibles fósiles pronostica un duro invierno para los costos de generación de la CFE, que con ellos produce un 70 por ciento de su electricidad.

En los últimos meses, los combustibles como el gas natural, el carbón y combustóleo han presentado incrementos significativos en sus precios, y a medida que el invierno se acerca, la probabilidad de que esta situación se agrave se hace más grande, afectando a las finanzas de la compañía estatal, consideraron especialistas.

Advirtieron que la paraestatal podría trasladar el alza en sus costos a ciertas tarifas, como las de alto consumo o industriales. En el caso de las tarifas residenciales básicas, quizá tendrá que aumentar los subsidios, tal como ya lo ha venido haciendo.

Por lo pronto, el presupuesto autorizado para subsidios de la CFE para todo el 2021 ya se agotó desde agosto.

Por ejemplo, el precio del gas natural en Estados Unidos se situó el 5 octubre pasado en un máximo no visto desde diciembre del 2008, al cotizar en 6.31 dólares por millón de BTUs, un incremento de 141 por ciento anual.

Por su parte, los futuros del combustóleo presentan una avance anual de 89.6 por ciento, al pasar de 38.8 a 73.5 dólares por barril al 8 de octubre del 2021 en el Chicago Mercantile Exchange.

Mientras, los futuros del carbón presentan un incremento anual de 370 por ciento, al cotizar ayer en 235 dólares por tonelada, de acuerdo con el sitio Trading Economics.

Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC, señaló que los mercados esperan que para el primer trimestre del 2022 el precio del gas alcance los 8 dólares por millón de BTUs.

Eduardo Prud’homme, socio de la consultora GADEX, consideró que si el invierno es muy fuerte, el precio del gas podría llegar hasta los 10 dólares por millón de BTUs.

Un antecedente de lo oneroso que puede resultar la volatilidad del gas natural fue la helada de febrero pasado, que elevó su precio hasta a 644 dólares por millón de BTUs y causó un déficit por 2.5 mil millones de dólares a la CFE que tuvo que ser absorbido en un 50 por ciento por una transferencia del Gobierno.

En adelante, si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica de la 4T, el panorama en el mediano plazo podría ser aún peor.

«Un elemento que plantea la reforma es que ya no se va a comprar la energía más barata, por ejemplo la de los renovables, sino que se va a adquirirla a través de la propia generación de la CFE, que será principalmente energía generada con combustóleo y carbón, que es más cara», apuntó Prud’homme.

En septiembre del 2021, el costo por megawatt-hora (MW-h) generado de una planta de ciclo combinado de la CFE se incrementó 32.7 por ciento anual, a 2 mil 29 pesos.

Por su parte, las centrales carboeléctricas de la CFE produjeron en agosto a un costo de mil 913 pesos por MW-h y sus termoeléctricas convencionales, que funcionan principalmente con combustóleo, a 2 mil 313 pesos por MW-h.

Lo peor de todo esto es que las energías que busca eliminar la reforma son mucho más baratas y limpias. Por ejemplo, la electricidad proveniente de las subastas eléctricas de largo plazo fue de sólo 384 pesos por MW-h en los últimos meses y la de los ciclos combinados de Productores Independientes de Energía (PIE) de mil 150 pesos.

Prud’homme consideró que con la reforma no sólo se impediría una mayor generación con tecnologías renovables, si no que se retrocedería.

«Al final va a haber un deterioro importante en la eficiencia operativa», advirtió.