Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un caso confirmado y uno sospechoso de la viruela símica no tienen antecedentes de viaje, por lo que ya existe transmisión local del virus, advirtieron especialistas.

«Esto indica que ya existe transmisión comunitaria, es decir el contagio ocurrió en México y ya no sólo en personas que provienen del extranjero», advirtió el infectólogo del hospital ABC, Francisco Moreno.

De acuerdo con los expertos, el nuevo caso confirmado por el InDre se mantiene aislado en el Hospital Ajusco Medio en la Ciudad de México y se están identificando sus contactos estrechos.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud federal ha confirmado dos casos de la llamada viruela del mono y reportado otro de un extranjero a quien se le detectó la enfermedad en Puerto Vallarta.

A estos se suma un caso sospechoso reportado ayer por la Secretaría de Salud local en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con Gloria Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud de la entidad, la persona contagiada no tiene antecedente de viaje.

Detalló que la paciente con sospecha de viruela del mono es una mujer de 21 años atendida en el IMSS tras presentar fiebre mayor a 38.5 grados y cefalea intensa.

«Posteriormente, presentó lesiones dérmicas pruriginosas (picor) y dolorosas en labios, cavidad oral, cuello, tronco, axilas, extremidades superiores e inferiores con afectación palmo-plantar, por lo que se procedió a su notificación inmediata», según un comunicado de la dependencia.

La paciente viajó la semana pasada a Reynosa.

¡Participa con tu opinión!