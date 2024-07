Antonio Baranda y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que un juez federal concedió nuevas suspensiones para detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó ayer de «complot» los intentos por frenar la obra.

En la conferencia mañanera, el Mandatario dijo que aún no le notificaban al Gobierno federal las dos nuevas suspensiones para detener las obras del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum.

-Presidente, sobre el freno al Tren Maya, a las obras del Tramo 5 por resolución de un juez, le inquirió REFORMA.

«No tenemos problema. No tenemos notificación (de esta resolución, pero), incluso ya terminamos, teníamos un problema de un puente atirantado y ya se resolvió y se están haciendo obras de remediación», señaló.

-¿Ya se terminó entonces ese tramo?, se le cuestionó.

«No, el tramo no, la parte en donde estaba el amparo».

-En su resolución el juez dice que la Procuraduría Ambiental acepta daños a los cenotes y ríos subterráneos en ese tramo, se le insistió.

«Sí, pero eso fue un informe inicial, esto es otro, afortunadamente pues no nos paró el juez la obra. No (nos han notificado) y ya terminamos, y vaya que se esmeraron en obstaculizarnos, un complot, jejeje, pero ya somos expertos en enfrentar complots», expresó.

REFORMA publicó ayer que Adrián Novelo, juez Primero de Distrito en Yucatán, concedió el jueves dos nuevas suspensiones para detener por completo las obras del Tramo 5 del Tren, con base en un informe rendido el 25 de marzo por la Profepa.

Esta dependencia federal admitió ante el juez que las obras en ese tramo han causado daños a cenotes, cavernas y ríos subterráneos y, por tanto, han incumplido una de las condiciones que se fijaron en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.