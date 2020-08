Dulce Soto Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los contagios de coronavirus se podrían reducir, al menos, 8.6 por ciento si todas las personas utilizaran cubrebocas en los espacios públicos, de acuerdo con un análisis de la plataforma Mexico’s Covid-19 Tracker.

Esto equivaldría entre 15 mil y 27 mil contagios menos en los próximos 20 días, según una estimación conservadora.

Sin embargo, una proyección optimista, en la que se calcula que los contagios se reducirían en 75 por ciento por el uso de la mascarilla, arroja que podrían reportarse hasta 100 mil contagios menos.

Este tablero fue diseñado por los economistas por el ITAM Jorge Flores-Kelly y David Contreras, integrantes de la consultoría Aporta y expertos en ciencias de datos, con base en la información que la Secretaría de Salud (Ssa) publica sobre la contingencia sanitaria.

De acuerdo con sus proyecciones, si no se implementa ningún cambio en la estrategia de control de la pandemia, en los próximos 20 días se podrían registrar entre 97 mil 655 y 122 mil 259 casos nuevos de coronavirus en México.

En contraste, si todos los ciudadanos usaran cubrebocas de tela en la vía pública, se estima que se reportarían entre 82 mil 573 y 94 mil 793 nuevos casos de Covid-19 en el mismo periodo.

Para calcular esta proyección, los economistas se basaron en un estudio de la Universidad de California, San Francisco, EU, que concluyó que los contagios podrían reducirse 8.6 por ciento con el uso de cubrebocas.

“Es una proyección un poco conservadora porque disminuimos la ‘R’ (cantidad de personas que puede contagiar una persona infectada) un 8.6 por ciento. El uso de máscaras, las normales, no KN95, disminuye 8.6 por ciento ese número reproductivo. Quisimos ser conservadores porque es un tema controversial”, explicó en entrevista David Contreras.

También realizaron una proyección optimista, basada en un análisis de un académico miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York que señala que el uso de máscaras podría disminuir los contagios en 75 por ciento.

Esta estimación arroja que en los próximos 20 días podrían presentarse en México entre 8 mil 468 y 11 mil 330 casos de Covid-19 si todos usaran mascarillas.

Jorge Flores-Kelly, director de Aporta, explicó que se ha subestimado el impacto del uso del cubrebocas; sin embargo, aseguró, su efecto sí puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona se contagie.

“Al final, todo lo que uses contribuye a que salgan menos gotículas y eso ayuda bastante si vas a tener 10 mil personas infectadas menos y, por lo menos, mil menos que mueran”, indicó.

