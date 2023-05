Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Desdibujado hacia el exterior, Marko Cortés está concentrado en la talacha interna para afianzar el control del Partido Acción Nacional (PAN).

Al frente del Comité Ejecutivo Nacional desde 2018, el michoacano ha descuidado casi por completo el trabajo territorial, en perjuicio de la militancia y de los simpatizantes del blanquiazul.

Así quedó de manifiesto el pasado 5 de mayo, en pleno apogeo de la Feria de Aguascalientes, donde Cortés concentró a dirigentes, Gobernadores, diputados locales, federales y senadores en un evento que pudo haber desahogado en el Estado de México, una plaza que estará en disputa -junto con Coahuila- en los comicios del próximo domingo.

Luego de la reunión, los panistas se fueron a disfrutar de la Feria, una de las más concurridas en los últimos años.

El dirigente blanquiazul se encierra en la sede de la colonia Del Valle por horas durante tres o cuatro días a la semana, descuidando su presencia en la esfera pública, aunque tuitee varios mensajes al día.

En opinión de varios cuadros panistas consultados, el hecho de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) haya preferido ir a la feria de Aguascalientes -y tenido una deferencia hacia su amiga la Gobernadora Teresa Jiménez- envía la señal de que el Estado de México ya se perdió.

Conforme al acuerdo político que Cortés suscribió el año pasado con el dirigente nacional priista Alejandro «Alito» Moreno, el blanquiazul llevará mano en la elección de los candidatos a Jefe de Gobierno y Presidente en 2024, mientras que el PRI designaría a los abanderados en el Estado de México y Coahuila con la fórmula de la alianza Va por México.

«Para como están las cosas, tendríamos que estar entendiendo que el territorio hay que recuperarlo. Claro, el PAN tiene muchas cosas buenas qué decir de sus Gobiernos, pero no puede apostarle sólo a sus Gobiernos. Pero, además, te estás quedando sin ellos: de tener 11 sólo tenemos cinco», evaluó Adriana Dávila, ex aspirante a la presidencia del CEN.

«No hay trabajo territorial dentro del partido. Un partido que tiene un presupuesto de mil millones de pesos debería tener desplegados a todas sus estructuras territoriales en los estados, identificando las necesidades».

La ex senadora consideró que el encuentro en Aguascalientes fue muy sintomático. «Que se vean las ganar de ganar, carajo. Pero su apuesta (es) al voto de castigo, eso no funciona y no es suficiente. ¡Cómo das un mensaje de que en el último fin de semana de la Feria vas para allá! A ver, explícame», deploró.

En el Estado de México el trabajo de campo descansa sólo en manos del Comité Estatal, aunque el grueso de la labor lo tiene el equipo que rodea a la candidata, la priista Alejandra del Moral, quien está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto frente a la morenista Delfina Gómez.

«El dirigente le dedica muchísimo tiempo a la administración interna del partido», sostuvo otra fuente consultada.

«Normalmente, la Secretaría General es quien absorbe la operación del partido, pero lo que veo de él es que su agenda es 80 por ciento atención de estructura interna y 20 por ciento a tener posicionamientos mediáticos, y diálogo sociedad civil y demás. Sí lo veo 100 por ciento enfocado al control del partido».

Consideró que la labor de Cortés está centrada en el control del padrón de militantes y que el dirigente perdió la agenda pública.

«¿Que si hay trabajo territorial? ¡No’mbre! Lo de él es lo que tiene que ver con el padrón (de militantes). O sea los comités estatales, los consejeros nacionales. Muchísimo se le va su agenda en eso, por eso se pierde de la agenda pública y todo mundo dice ‘pues dónde está'», aseveró.

«Pues está en eso: esa debilidad que tiene hacia afuera tiene su contraparte en conservar el control del partido, 100 por ciento».

En relación con la elección de Gobernador en el Estado de México, la fuente estimó que Cortés «no quieren que le cuelguen la derrota. Va a querer decir ‘bueno, yo no participé’. Desde ahorita se está lavando las manos. No quiere que digan que él perdió, pues».

Una tercera fuente consultada dijo que sabía que Marko está en el CEN de lunes a miércoles o jueves.

«El día a día de Marko es que busca mantener el control del partido más que la construcción del triunfo en 2024. Si tú ves las reuniones y actividades que tiene, está en la lógica del control partidista, más que de posicionamiento externo hacia el 24. Su trabajo es mucho más interno en la lógica de control partidista», señaló.