Sigue siendo el consumo de alcohol de manera desmedida así como el exceso de velocidad, una de las principales causas de los accidentes viales registrados en la entidad en lo que va del año. De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, en lo que va del 2022 se han atendido alrededor de 30 percances por los motivos antes señalados.

Jorge Águila, sub oficial de Bomberos del Estado, indicó que lamentablemente no solo es durante el periodo de Feria, unos de los más críticos en atención a accidentes viales, pues incluso a lo largo del año y más aun, los fines de semana, se llegan a incrementar los reportes de auxilio por las mismas causas.

En lo que va de la Feria, los cuerpos de emergencia han atendido al menos cuatro accidentes automovilísticos en diferentes zonas, de los cuales dos de ellos han terminado de manera trágica.

Las recomendaciones de parte de los cuerpos de emergencia, es para que las personas se limiten a conducir cuando se encuentren bajo los efectos de las bebidas embriagantes o cansadas, así como a respetar los límites de velocidad y no a utilizar distractores como teléfono celular mientras se maneja.

También, el uso del cinturón de seguridad es importante, además de asegurarse que el resto de los tripulantes también lo porten. A pesar de que son recomendaciones constantes, lamentablemente la mayoría de las personas detrás de un volante no cumplen cabalmente con las medidas de seguridad, lo cual en ocasiones resulta determinante para salir bien librados en caso de algún accidente vial.

“Todos los días se reciben llamadas de auxilio por diversas causas, accidentes, por ataques de abejas, por incendios. Estamos preparados para atenderlos, aunque se están dando percances por el consumo excesivo de alcohol”, señaló.

