Rubén Galaviz Tristán, director del Instituto de Servicios de Salud del Estado, confirmó la implementación de medidas para asegurar la estabilidad laboral de los 291 trabajadores del programa IMSS Bienestar hasta diciembre de este año, a pesar de las complicaciones en la asignación de fondos federales, los cuales no se han especificado con claridad.

«La petición de Aguascalientes ha sido clara: los recursos están presupuestados anualmente, no semestralmente. Así, no se pueden retirar fondos ya comprometidos para todo el ejercicio fiscal 2024», explicó Galaviz, refiriendo que, aunque las negociaciones con la federación siguen activas, la posición del estado respecto a la certeza laboral de sus empleados no ha cambiado.

Recordó las dificultades que surgieron a principios de año, cuando los trabajadores se enteraron directamente de la terminación de sus contratos, sin una comunicación previa por parte del estado. «Eso va en contra de las condiciones laborales acordadas», afirmó, resaltando la importancia de respetar los acuerdos que aseguran financiamiento de enero a diciembre.

En entrevista con El Heraldo, Galaviz Tristán enfatizó la necesidad de respetar los compromisos adquiridos. Además, señaló que la permanencia de personal médico surge directamente de las secuelas por la pandemia de COVID-19, lo que continúa requiriendo esfuerzos para la vacunación.

Finalmente, mencionó que el estado espera resolver esta situación con la federación en una reunión posterior al proceso electoral del 2 de junio, con el objetivo de asegurar la continuidad de los recursos anuales y permitir que el personal continúe trabajando hasta finales de año, como estaba inicialmente previsto.