La conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre, debe ser una oportunidad para generar conciencia sobre el proceso de envejecimiento y la necesidad de adoptar medidas de prevención y autocuidado que permitan llegar a la etapa adulta mayor con mejores condiciones de salud y calidad de vida, señaló Jorge Gómez Hernández, presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría.

El especialista explicó que esta fecha permite reflexionar sobre un proceso que involucra a toda la población, debido a que todas las personas se encuentran en alguna etapa del envejecimiento. Sostuvo que la transformación de la estructura poblacional y el aumento en el número de personas adultas mayores obligan a prestar mayor atención a las condiciones en las que se desarrolla este proceso.

Consideró que una parte fundamental consiste en que las personas reconozcan, desde edades tempranas, que envejecer es un fenómeno natural y que existen acciones que pueden emprenderse para preservar la salud y mantener una adecuada calidad de vida.

Destacó que la responsabilidad de atender las necesidades de las personas adultas mayores no corresponde exclusivamente a las instituciones de salud o a los especialistas, debido a que este sector de la población está presente en prácticamente todos los ámbitos familiares y sociales.

Explicó que no siempre existe una preparación adecuada para afrontar esta etapa de la vida y que incluso el reconocimiento de que se está envejeciendo constituye un aspecto que debe ser atendido. Señaló que asumir el envejecimiento como un proceso natural permite comenzar a desarrollar acciones orientadas al cuidado de la salud y a la conservación de la autonomía.

Por ello, sostuvo que la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad debe servir