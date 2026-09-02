Vecinos frenan agresión contra una mujer

Una mujer de 55 años fue auxiliada por vecinos luego de que presuntamente fuera golpeada por su esposo durante una discusión familiar; el señalado fue detenido posteriormente por elementos de la Policía Municipal.

Los oficiales acudieron a la avenida Camino de Santiago tras recibir el reporte de una agresión contra una mujer. Al llegar, vecinos confirmaron que momentos antes habían intervenido para frenar el ataque.

La afectada, identificada como Herlinda, relató que viajaba en un vehículo junto con su esposo cuando comenzaron a discutir por asuntos familiares. Según su versión, el hombre empezó a golpearla, por lo que descendió de la unidad para intentar alejarse.

Sin embargo, el individuo también bajó y presuntamente continuó golpeándola en distintas partes del cuerpo. La agresión cesó cuando vecinos acudieron en su ayuda, mientras que el señalado se retiró y entró a un domicilio de la calle Privanza de Liebana, dentro del residencial del mismo nombre.

Con autorización de la afectada, los policías ingresaron al fraccionamiento y localizaron al sospechoso en el domicilio indicado. Ante el señalamiento directo de la mujer, fue detenido Jesús “N”, de 52 años.

El hombre quedó a disposición del agente del Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se determinará su situación jurídica.