El gobierno municipal de Aguascalientes abrió la convocatoria del Presupuesto Participativo “Te Toca Decidir” 2027, mediante la cual habitantes de colonias, fraccionamientos y comunidades podrán proponer obras de mejora para sus entornos. El registro estará disponible del 1 al 30 de diciembre de 2026, informó el Ayuntamiento.

Las propuestas deberán contar con el respaldo de al menos 50 firmas de vecinos y estarán enfocadas en la instalación de infraestructura y mobiliario urbano, como luminarias, bancas, botes de basura, juegos infantiles, velarias y trotapistas. También podrán plantearse intervenciones en parques, camellones y paraderos.

Los proyectos se recibirán de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Gobierno, ubicadas en la planta alta de Palacio Municipal. García López señaló que quienes requieran orientación para integrar sus propuestas podrán recibir asesoría del Implan, Obras Públicas y Servicios Públicos.

Esta edición priorizará la instalación de equipamiento urbano. La directora del Implan, Austria Gabriela Dávila de la Llave, y el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, indicaron que se destinará el seis por ciento del presupuesto de obra al programa.

Las bases de participación pueden consultarse en el portal www.ags.gob.mx, el Periódico Oficial del Estado y las redes sociales del Municipio.