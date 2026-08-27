René “N” fue vinculado a proceso por lesiones dolosas y amenazas, luego de ser señalado por presuntamente golpear a un vecino y lanzar expresiones intimidatorias contra él y uno de sus familiares en el fraccionamiento Jardines de la Concepción.

Los hechos se remontan al 26 de agosto de 2025, cuando la víctima llegó a su domicilio y, de acuerdo con la investigación, René “N” se aproximó para insultarlo. La confrontación escaló y el imputado presuntamente comenzó a golpearlo repetidamente en el rostro, hasta derribarlo y provocarle alteraciones en su estado de salud.

La agresión fue frenada por un familiar del propio señalado, quien intervino para evitar que continuaran los golpes. Sin embargo, René “N” presuntamente también profirió amenazas contra el afectado y un integrante de su familia, advirtiéndoles sobre la posibilidad de causarles daño.

Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba para llevar el caso ante la autoridad judicial.

En audiencia inicial, una Juez de Control resolvió vincular a proceso a René “N” por ambos delitos. El imputado deberá presentarse periódicamente cada mes y tiene prohibido acercarse tanto a la víctima como a su domicilio.

Además, fueron concedidos dos meses para el cierre de la investigación complementaria.