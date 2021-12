Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En 2021 se triplicó el número de infecciones y fallecimientos por Covid-19, por lo que este año de pandemia fue peor en América, en comparación con 2020, señaló Carissa Etienne, directora de la OPS.

En el caso de México, la tercera ola reportó mayor contagio, pero menos decesos.

En el último mensaje del año a medios informativos, Etienne precisó que en lo que va de la pandemia, en América más de 98 millones de personas han padecido Covid-19 y 2.3 han perdido la vida; lo que significa más de un tercio de todos los casos a nivel mundial y una de cada cuatro muertes.

Etienne aseguró que durante 2021 los hospitales se vieron con grandes exigencias y los medicamentos fundamentales e insumos también están con números bajos de existencia.

«Los sistemas sanitarios fueron puestos a prueba como nunca antes».

Por otra parte, dijo que aunque el despliegue de las vacunas contra Covid-19 en América no ha sido tan rápido, actualmente el 56 por ciento de las personas tiene esquema completo.

Puntualizó que se han administrado más de mil 300 millones de vacunas.

Países como, Uruguay, Chile, Cuba y Canadá tienen las coberturas vacunales mas altas del mundo, pero hay personas de la región que no han recibido las dosis y con esta brecha no se controlará la pandemia, precisó.

