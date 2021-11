Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Gobernadora morenista Layda Sansores exhortó ayer a sus invitados a un programa en redes sociales a quitarse el cubrebocas y a no temer por la sana distancia en Campeche, porque ya se encuentra en semáforo epidemiológico en color verde.

Al inicio del programa gubernamental «Martes: El Ruido del Jaguar», la Gobernadora –en su rol de presentadora– aseguró que le causaba sorpresa ver a tantas personas todavía usando «tapabocas», porque para ella ese uso ya es opcional.

«Estaba viendo aquí que traen todavía el tapabocas, pero por mí, y ya lo están haciendo en otros lugares, el tapaboca ya es opcional. Si quieres te lo pones y si no, no. Si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, nosotros hemos declarado Covid free en todos los lugares en donde estamos, ya estamos en verde, ya tres decesos como promedio, dos», expresó.

«Quitaría también la sana distancia, lo voy a consultar a ver si esto es posible, claro que todavía no hagamos eventos, pero ya hicieron la Fórmula 1».

La Mandataria estatal, quien tomó protesta el pasado 15 de septiembre, dijo que el traer cubrebocas más de ocho horas al día, sin lavarlos o cambiarlos, implica que las personas estén absorbiendo sus propios microbios.

«Hay unos que se cuidan mucho. Por eso traigo nada más de simulación, porque fíjense de esos que son del ’65’, que ‘dizque’ son los mejores, sólo te duran 8 horas y ya lo debes de tirar y a ver quién lo tira, si cuestan requetecaros o lavarlos. Si no saben ni lavar sus calzones, no lo lavan, estás absorbiendo tus propios microbios», expresó.