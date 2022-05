Antonio Baranda Agencia Reforma

MAZATLÁN, Sinaloa.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como justa la multa de 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola, impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

«Considero que sí es justo y que ya México no es tierra de conquista», expresó afuera de la Presa Picachos.

Dijo en entrevista que la empresa española ha hecho mal uso de sus concesiones en el sector energético, pues ha «simulado» con el autoabasto.

«No tengo toda la información, porque la CRE, como ustedes saben, es un organismo autónomo. Desde luego estoy informado de que han hecho mal uso de sus concesiones en México, porque han ido sumando a bancos, a grandes empresas para simular que pertenecen a una sociedad de autoabasto de energía, cuando en realidad no es eso, es una simulación».

Puso como ejemplo a Oxxo, empresa que, criticó, usa energía que no produce porque su giro mercantil son los abarrotes.

La CRE sancionó a Iberdrola con 9 mil 145 millones de pesos, la multa más alta en el sector de energía de la historia, por violar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, ya derogada, por venta de electricidad a los socios que aparecen en los permisos que recibió la firma española para su planta de Dulces Nombres en Nuevo León, inaugurada en 2016.

