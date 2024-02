Martha Martínez, Mayolo López y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, presidente nacional de Morena, calificó como ridícula e inmoral la multa de más de 62 millones de pesos impuesta por el Tribunal Electoral a su partido.

Criticó que la autoridad electoral sancione al partido por actos publicitarios de los que se deslindaron en tiempo y forma quienes participaron en el proceso interno para seleccionar al abanderado presidencial.

«La multa a @PartidoMorenaMx que avala hoy el @TEPJF_informa es ridícula. La autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos publicitarios de los que abiertamente se deslindaron quienes participaron en nuestros procesos internos», posteó a través de sus redes sociales.

Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades contables en el proceso interno.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, acusó que el magistrado Felipe de la Mata cedió a las presiones del PAN y convalidó algo que no tenía sustento en el derecho.

En tanto, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que no es suficiente la sanción a Morena.

Dijo que se ha normalizado la violación a la ley y el derroche de recursos, por lo que podría repetirse tal situación.

El candidato de MC volvió a arremeter contra Xóchitl Gálvez y la culpó también de irregularidades, lo que no ha sido sancionado por el Tribunal Electoral.