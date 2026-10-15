Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ve bien que el consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings haya comprado AT&T México, pues con ello se busca que haya más competencia en el sector de telecomunicaciones en el País.

«(Lo veo) Bien. (…) Entonces, AT&T desde hace tiempo quería vender y entre otras cosas se están concentrando en Estados Unidos, los recibimos aquí. Su decisión principal (de vender) tiene que ver pues con mucha competencia que hay hoy en Estados Unidos relacionada con la telefonía, la inteligencia artificial, todo eso, y ellos tomaron la decisión de invertir en Estados Unidos.

«Y, aquí pues se abrió a la venta y decidió comprarlo este grupo. Y pues, ¿qué queremos nosotros? Pues que haya competencia y que se invierta, que haya más, que el internet sea mejor en nuestro País», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

El martes, AT&T llegó a un acuerdo para vender su filial en México a un consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings, del empresario David Martínez, por 2 mil millones de dólares al cierre, sujeto a ciertos ajustes.

Se espera que la transacción concluya en el primer trimestre de 2027, tras las autorizaciones regulatorias necesarias en el País.

«El consorcio espera financiar la adquisición a través de una combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda garantizada», indicó Televisa en un comunicado.

Destacó que AT&T México es el segundo más grande operador móvil en México, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre de 2025.

AT&T destacó su estrategia basada en inversiones en Estados Unidos y consideró que Televisa y Fintech están bien posicionados para guiar a AT&T México durante su siguiente fase de crecimiento.