Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El encargado del rediseño de los nuevos libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, aceptó que en los ejemplares hay, por lo pronto, unas 20 erratas, que consideró, son más bien «áreas de oportunidad».

«Yo no les diría errores (en los libros de texto), yo les diría áreas de oportunidad como buen maestro que soy», señaló.

En la primera conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional con el tema exclusivo de los libros dijo que estas 20 equivocaciones representan 0.09 por ciento del total de páginas de la colección.

El funcionario pidió que en caso de que se encuentren más errores en el transcurso de los días, se le culpe a él y no a los editores.

«Si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? fue el director general, no fueron los editores, no fueron los autores, ellos hicieron un gran trabajo», sostuvo.

Asimismo, reiteró que las críticas provienen de la Oposición son impulsadas por intereses particulares por la comercialización de ejemplares y aseveró que hubo consultas en Chihuahua y Guanajuato, estados en los que se ha evitado la distribución desde los Gobiernos estatales.

«(Los libros) hoy son blanco de burlas (…) y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Y les agradecemos a todos los que han dicho infamias sobre los libros de texto, porque han sido nuestros mejores promotores. Buscando manos de seis dedos como pasó en sus sexenios y no las encuentran», apuntó.

En tanto, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, insistió en que no hay impedimento jurídico para frenar la distribución de los libros que, insistió, estarán el próximo 28 de agosto en las aulas.

Indicó que la semana de formación continua se realizará del 21 al 25 de agosto, a días de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, en la que los maestros de todo el país se reunirán para definir cómo trabajarán el mes de septiembre con proyectos y libros de texto.

Señaló que los docentes irán adoptando el modelo de los libros de texto con la práctica.

«Vamos a compartir, si alguien no sabe, otros le pueden enseñar. Si el maestro sabe en su escuela, le enseña a los demás compañeros es un trabajo colectivo de cómo tenemos que hacer esta transformación y este cambio.

«Hubiera cambios o no se tienen que adaptar a las nuevas realidades. Vamos a compartir desde el punto de vista del maestro que en algunas ocasiones puede no tener ese conocimiento, pero sí tiene la claridad de cómo vamos a integrar, cómo vamos a incluir a los que necesitan», apuntó la funcionaria.