Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó «mano negra» de conservadores que buscan echarle en contra a las iglesias.

En conferencia, reiteró ser humanista, que su Gobierno busca atender las causas de la violencia, no empobrecer al pueblo y no abandonar a los jóvenes.

«Que no haya una sociedad desigual donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable, que no haya, en pocas palabras, pecado social».

«(…) Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias, no, hablando de lo mismo, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias, pero ya estoy viendo la mano negra de los conservadores, que quieren ahora echarnos encima a las iglesias».

«No, que nadie se confunda, si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo (…) Y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco».

El tabasqueño insistió en tener buena relación con todas las iglesias y acusó que a los estrategas del conservadurismo no les salen las cosas.

‘No tienen nobleza’

El Mandatario federal aseguró que los conservadores no tienen nobleza para reconocer dos obras emblemáticas de su Gobierno: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) -en Zumpango, Edomex- y la Refinería Olmeca de Dos Bocas -en Paraíso, Tabasco-.

«Hacemos un aeropuerto, es una central camionera, nadie lo usa, como si no se necesitara un proceso, si no llevará tiempo como cualquier obra. Negocios que se abren, que inicien, como dicen los técnicos, el punto de equilibrio, lleva tiempo lograr el punto de equilibrio, pero no, en contra del aeropuerto, no tienen la nobleza de aceptar de que se trata de uno de los aeropuertos mejores del mundo, de los que últimamente se han construido, que lo hicieron en tiempo récord los ingenieros militares, que nos ahorramos 125 mil millones de pesos, no, no», agregó.

«La refinería, lo mismo, no tienen la nobleza de decir, llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería, una obra así en el sureste, con una inversión de, que se yo, 12 mil millones de dólares, que está todavía dando empleo a 30 mil obreros, una refinería para procesar 340 mil barriles diarios, claro que requiere de un proceso de prueba, pues ni modo que se inaugure y ya está el petróleo crudo entrando y ya se integra de inmediato todo el proceso y ya se está produciendo gasolinas, eso lleva tiempo, se necesitan integrar todas las plantas, pero ya terminamos de instalar todas, todos los equipos en 600 hectáreas, en dos años y medio».

López Obrador señaló que mientras su Gobierno sí construyó Olmeca, Felipe Calderón canceló la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo.

«Anuncian con bombo y platillo que van a construir una refinería y como tenían a todos los medios apergollados fue una gran propaganda», dijo.

¡Participa con tu opinión!