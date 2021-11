Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió ahora contra participantes en la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP26), a quienes calificó de hipócritas.

Reprochó que mientras los Jefes de Estado de las naciones más poderosas se reúnen para hablar sobre el calentamiento global, utilizan aviones privados que aumentan las emisiones.

«Al mismo tiempo están los países más poderosos aumentando la producción de petróleo, al mismo tiempo que están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente, para enfrentar el cambio climático, están planteando incrementar la producción, la extracción de petróleo», indicó.

«Y luego llegan todos en aviones particulares, se llena de aviones, estaba Europa lleno de aviones, de puro mandatario, Jefes de Estado».

Comparó a la COP26 con el Foro de Davos.

«Si se busca proteger el medio ambiente lo que hay que hacer es tomar decisiones, actuar, no es discurso», emplazó.

«Ya parecen esas cumbres como las de Davos. ¿Se acuerdan de las cumbres de Davos, de los tecnócratas y neoliberales, donde iban a plantear que las reformas estructurales eran la panacea, que el modelo neoliberal nos iba a salvar?».

Sin mencionar por su nombre al actor Leonardo DiCaprio, también criticó a quienes buscan el rescate de especies como la vaquita marina, pero lo hacen subidos en sus yates.

«Está como los que cuidan de la llamada sociedad civil a la vaquita marina, son famosos y llegan en sus yates. ¿Ustedes saben que, de todos los vehículos, medios de transporte, los que más contaminan son los barcos?», cuestionó.

«Entonces, ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo, de esto es lo que voy a hablar ahora que voy a la ONU. No voy a llevar el avión presidencial».

López Obrador sostuvo que la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita por más de 100 países en el marco de la COP26, fue prácticamente su idea, ya que México es el que impulsa el programa de reforestación más importante a nivel mundial: Sembrando Vida.

«A ver, para que se enojen, ¿de dónde creen que salió esa idea?, de Sembrando Vida. Y un dato adicional, porque también ahí están ¿no?, pendientes, que no había firmado México el programa de reforestación, si el programa lo propusimos nosotros», aseveró.

«Y que no pase desapercibido que México es el país del mundo con el programa más importante de reforestación, no hay ningún país en el mundo que esté invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para reforestar, mil 300 millones de dólares al año».

Por otro lado, señaló que estuvo bien representado por el Canciller Marcelo Ebrard en la Cumbre del G20 realizada en Roma.