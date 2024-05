Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los apagones del martes por la excesiva demanda en el Sistema Eléctrico Mexicano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, ahora sí, a los generadores privados como opción para atender la demanda.

«La mitad de la generación de energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo, para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos», dijo el Mandatario ayer en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que los apagones del marte fueron algo excepcional que no se esperaba pese a la demanda por altas temperaturas.

«Fue algo excepcional que no se esperaba. No (habrá más apagones), tenemos que evitarlo, a eso voy, a tener una reunión, para que nos pongamos de acuerdo», subrayó.

En al menos en 16 estados del País, ayer se registraron apagones tras una sucesión de fallas en al menos nueve centrales de generación eléctrica.

La afectación en el sistema de interconexión dejó un margen de reserva operativa de apenas 3 por ciento, cuando debe estar en un mínimo de 6 por ciento.

«Se estableció la alarma y, por poco tiempo, no en todo el País, hubo apagones.

«Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica, pero vamos a estar muy pendientes por esta situación. Ya estamos en eso. Pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía», agregó el Mandatario.