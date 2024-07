Jorge Ricardo Agencia Reforma

SAN LUIS POTOSÍ, SLP: El Presidente Andrés Manuel López Obrador valoró favorablemente al controvertido candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, a quien atribuyó los adjetivos de fuerte y visionario.

«A Marcelo Ebrard le tocó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el tiempo del ex Presidente Trump, que es un hombre fuerte, de carácter, pero también visionario», sostuvo López Obrador en el centro de convenciones de San Luis Potosí, donde hizo un balance económico sobre desarrollo industrial y T-MEC.

El tabasqueño pidió que el empresario estadounidense, que ha prometido construir un muro en la frontera para detener lo que llama «la invasión de los migrantes», reconsidere y cambie de opinión sobre algunos temas.

«(Trump) primero decía que no quería el tratado, que quería cerrar la economía de Estados Unidos y se fue convenciendo, porque es, ya lo dije, un hombre con visión, que hacía falta mejor abrir la economía de Estados Unidos y agruparnos tres países del continente americano, Canadá, Estados Unidos y México, y lo aceptó, y eso benefició, porque está bien la economía de Estados Unidos, está bien la economía en Canadá y está bien la economía en México», agregó.

El Mandatario resaltó que México se ha convertido en el principal socio comercial con Estados Unidos por encima de China.

Al uso del micrófono, López Obrador criticó el nombre de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP), que atribuyó a un término confuso y del pasado, y sugirió cambiarlo.

«Es de los problemas que había antes, de que sólo los políticos hablaban para ellos, y la gente no sabía qué es eso de función pública, ¿lo sabían ustedes? Sabían qué es la Secretaría de Función Pública, qué hace, la mayoría no sabe nada de eso. ¡No! Es la Secretaría encargada de que no haya corrupción, eso es mejor verdad, ¿se entiende?», dijo.

Cientos de personas, más de la mitad de ellos vistiendo playeras verdes, color distintivo del partido al que pertenece el Gobernador Ricardo Gallardo, con la leyenda «Gracias AMLO», respondieron que era mejor.

En el Centro de Convenciones de la entidad se libró también una batalla de porras, entre los del Verde y los que vestían el guinda de Morena, quienes eran menos y le silbaron a Gallardo. Algunos de los primeros, en tanto, se salieron antes de que terminara el discurso de López Obrador.

Al encuentro asistieron la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y parte de los dos equipos (el entrante y saliente), como el próximo titular de Economía, Marcelo Ebrard; el próximo Canciller, Juan Ramón de la Fuente, y la futura titular de la SFP, Raquel Buenrostro. Todos ellos han sido integrantes del gabinete de López Obrador y ahora repetirán en nuevas posiciones.

Pide AMLO a Sheinbaum no olvidar el sureste

El Presidente también pidió a la próxima en el encargo que no se olvide del sureste, una zona que él ha privilegiado en su Gobierno con obras como el Tren Maya.

«No saben qué inteligente es la propuesta de la presidenta electa (de un tren en el norte). Nada más que no se vaya a quedar otra vez olvidado el sureste, pero hicimos allá el Tren Maya, porque el sureste estaba en el abandono por completo, es donde vive la gente más pobre, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

«No había nada y ya le tocaba su turno, su hora le llegó al sureste para que se emparejara y allá se hicieron, en efecto, mil 500 kilómetros de vías. El Tren Maya es un tren moderno, (como) no hay ninguna obra en el mundo hoy», sostuvo.