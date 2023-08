Francisco de Anda y Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, reiterara en un desplegado que su partido competirá solo en las elecciones de 2024, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al senador veracruzano recapacitar, pues lo ve desesperado y fuera de sí.

«Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, ojalá reconsidere, por el bien de él sobre todo», dijo el Mandatario en entrevista.

«Es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles. Lo expresado en este documento tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad».

A pregunta expresa de si los emecistas de Jalisco requieren el visto bueno de la dirigencia nacional para definir candidaturas con miras a 2024, Alfaro insistió que las decisiones que atañen al estado deben tomarse en la entidad, de lo contrario, advirtió, su proyecto político buscará otra alternativa.

«Nunca más en lo que me quede de vida, en mi carrera política, volveré a ser presa de ningún burócrata de partido, las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco», reiteró el Gobernador jalisciense.

«Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro, y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce. En Jalisco tenemos un proyecto que tiene vida propia y que, si se decide excluirnos, y se decide ignorarnos, pues ya encontraremos qué hacer. De muchas peores hemos salido».

Alfaro aseguró que a su grupo político podrán quitarle la marca de MC, pero jamás despojarlo de la marca que tiene de ser un movimiento de mujeres y hombres libres; sostuvo que las marcas partidistas le tienen sin cuidado.

«Si podemos transitar con esa marca qué bueno y, sino, pues que les vaya muy bien, y que demuestren lo que declaran con hechos», dijo.

«Ahora si les toca ganar elecciones y ahora si les tocará conseguir esos recursos del que viven muchos vividores que están ahí alrededor de ese proyecto diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora si que saquen sus votos, no nada más sus declaraciones», advirtió el Mandatario.

Pide Lemus unidad

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que aspira a ser candidato a la gubernatura de Jalisco con el aval de Alfaro y de todos los emecistas.

«Quiero ser el candidato del grupo político encabezado por el Gobernador Alfaro, quiero ser, también, el candidato de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, quiero ser el candidato de unidad», expresó.

Tras reconocer que solo no podrá ganar una elección en 2024, Lemus insistió en que Alfaro es un factor clave en el futuro político de Jalisco, por lo que su aspiración debe tener su aval.

«Yo no me veo como candidato de ningún otro proyecto ni partido político, solamente me veo en MC, en unidad con el Gobernador Alfaro y con la dirigencia nacional, con Dante Delgado».