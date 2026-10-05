Ve a los policías, echa a correr y le encuentran un machete

Un joven de 19 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente fuera sorprendido con un machete fajado a la cintura en calles del fraccionamiento Paseos de San Antonio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Dalmacia y avenida Paseos de la Habana, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia y detectaron a un hombre que comenzó a correr al notar la presencia de las patrullas.

El sujeto intentó dirigirse hacia un lote baldío, pero los uniformados le dieron alcance antes de que ingresara al predio. El joven se identificó como Aldrin “N”, de 19 años, y accedió a una inspección preventiva.

Durante la revisión, los policías encontraron a la altura de su cintura, del lado derecho, un machete con hoja metálica de aproximadamente 58 centímetros y mango de plástico color naranja.

De acuerdo con el reporte policial, el joven no explicó el motivo por el que llevaba consigo el objeto ni justificó algún fin lícito para su portación.

Aldrin “N” fue detenido por la presunta portación de un arma prohibida y, junto con el machete asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de resolver su situación jurídica.