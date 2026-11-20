Dos menores de 12 y 10 años de edad señalaron a su propio tío de haberlos agredido física y verbalmente, además de amenazarlos de muerte, en un domicilio de la comunidad de Loretito, perteneciente al municipio de San Francisco de los Romo.

El presunto agresor fue identificado como Guadalupe N., de 30 años de edad, originario de Jalisco, quien terminó detenido por elementos del Mando Coordinado tras un reporte de violencia familiar recibido en el Servicio de Emergencias 911.

Los hechos se registraron durante las primeras horas del viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Benito Juárez, hasta donde se trasladaron los uniformados para atender la denuncia.

Al llegar, los policías fueron interceptados por una mujer de 30 años y los dos menores, quienes señalaron directamente a Guadalupe como responsable de haberlos golpeado, insultado y lanzado amenazas de muerte.

Ante las acusaciones, los oficiales procedieron a detener al individuo, quien fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado.