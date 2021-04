Estephany de la Cruz Agencia Reforma

Guadalajara, México.- Si bien vacunarte contra el Covid-19 en Estados Unidos no es motivo para cancelar la Visa, mentir a las autoridades para ingresar al País sí lo es.

Viajar a EU y hacer turismo de vacunación se ha hecho una práctica común, por lo que en diferentes grupos y perfiles de redes sociales, surgió la preocupación de que sí vacunarse en este País era motivo para perder la Visa.

Aunque recibir la vacuna no es motivo para que eso suceda, porque existe una declaratoria por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los EU (DHS por sus siglas en inglés) que entre sus funciones está la seguridad fronteriza e inmigración, en la que se comprometen a garantizar que todas las personas que necesiten una vacuna puedan recibirla, independientemente de su estado migratorio, mentir para entrar al País, sí puede ocasionar este “castigo”, informó “Julia” abogada experta en temas migratorios.

“Sí, sí le pueden quitar la Visa, por esta razón en específico (al ir a vacunarse) le pueden quitar Visa (…) cuando entras al País y no puedes corroborar otro motivo de entrada que no sea la vacuna, si dices que vas de compras y no llevas dinero suficiente, si dices que vas a visitar a alguien y esa persona no existe, si te piden un domicilio y no lo puedes dar”, indicó la experta.

Dijo, que el riesgo a que retiren la Visa se tiene también al momento de querer ingresar al País para recibir la segunda dosis, ya que suelen reconocer la temporalidad y podrían considerar que se mintió en el primer ingreso.

Las principales consecuencias de esta falta va desde la negación de ingreso al País, retirar la Visa y castigar la entrada hasta por 10 años, añadió la experta.

MURAL publicó ayer, que las personas preferían gastar más de 10 mil pesos y hacer 18 horas de viaje para ser vacunados en Estados Unidos a esperar a que en México les toque recibir el biológico.