Mariana Morales Agencia Reforma

SAN ANDRÉS LARRÁINZAR, Chiapas .-Tsotsiles de este municipio ubicado en los Altos de Chiapas confundieron la consulta popular realizada ayer con consultas médicas, esto debido a que no se les explicó en su lengua materna de qué trataba.

En un recorrido que se realizó en la cabecera municipal y en las localidades de Ztuxtben y Patentik -todos con mesas receptoras-, los indígenas dijeron que desconocían el tema y otros que algo habían escuchado, pero que nadie les resolvió sus dudas.

Fue el viernes cuando en la cabecera municipal un vehículo anunció en castellano que ayer habría una consulta popular para enjuiciar a los ex Presidentes.

Sin embargo, la mitad de estos habitantes habla tsotsil, otros ni siquiera saben leer ni escribir, por lo que la mayoría, al escuchar la palabra consulta pensó que estaba relacionado con una atención médica.

Un funcionario de una mesa receptora contó que por separado, los tsotsiles se acercaron creyendo que se trataba de médicos, pero se les explicó de qué se trataba porque las boletas tampoco están en lengua materna.

Hasta las 14:00 horas, en la sección 0682 sólo habían emitido su voto 40 tsotsiles de una lista nominal de mil 219. “Va lento”, dijo otro funcionario.

En la comunidad Ztuxtben, a 15 minutos de la cabecera municipal, las tsotsiles, Susana y María, no sabían que en la casa ejidal se instaló una mesa de recepción para emitir la participación.

“Algo vimos en televisión, pero la verdad no sabemos y yo casi no hablo español”, explicó María mientras reía.

En Patentik, a media hora, los funcionarios de casilla dijeron que sólo 10 indígenas se habían acercado, en gran parte porque desconocían el tema.