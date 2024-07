Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que el próximo año habrá recursos suficientes para programas sociales, nuevos trenes y obra pública, sin necesidad de nuevos impuestos, mayor endeudamiento o una reforma fiscal «profunda».

«Va a cerrar bien el presupuesto y para el próximo año es un presupuesto razonable y que guarde todos los indicadores macroeconómicos, que no genere ningún riesgo, evidentemente, ni mayores déficits presupuestales», prometió.

«Y que, al mismo tiempo, haya obra pública que genere empleo. El próximo año hay recursos para los programas sociales y para las obras de inversión que estamos planteando».

«Quiero decirles que estoy tranquila y claro, hay que seguir trabajando en el presupuesto, ni tampoco estamos planteando una reforma fiscal profunda», enfatizó Sheinbaum.

En conferencia, tras reunirse por la mañana con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el director de Pemex, Octavio Romero, indicó que se tiene considerado un déficit de 3 por ciento para 2025.

«Les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, están bien. Va a cerrar bien el Gobierno. Se está considerando un 3 por ciento de déficit, que es algo que acepta cualquier gobierno», afirmó.

«Tampoco estamos programando endeudamiento importante, es decir, prácticamente los propios vencimientos que vienen, las amortizaciones, etcétera, se está revisando esa parte de cuánto podría soportar el presupuesto en términos de una relación razonable con el PIB».

Reitera: no habrá nuevos impuestos

En la casa de transición, en Iztapalapa, Sheinbaum recalcó que su Administración va ser muy responsable con el manejo del presupuesto, las finanzas y la recaudación, sin que eso signifique nuevos impuestos.

-¿Se puso sobre la mesa la posibilidad de nuevos impuestos?, se le preguntó.

«No, no va a haber nuevos impuestos», respondió.

– Si dice que no ha haber una reforma fiscal profunda, entonces ¿Sería (una reforma) light?, se le insistió.

«No, se están revisando algunas cuestiones de la propia miscelánea fiscal, como normalmente se hace todos los años, eso es lo que estamos revisando, pero no va a haber nuevos impuestos», insistió.

«Y el aumento en los impuestos va a ser en términos reales, lo que corresponde a la inflación, como se hace cada año, y evidentemente la miscelánea fiscal cada año se revisa, no es algo que sea nuevo, digamos, sino lo que normalmente se hace».

Tras subrayar que las finanzas del País están bien, enfatizó que mantendrá la política de austeridad republicana, pero sin afectar la operación del Gobierno ni los programas prioritarios.

«No coincido con esta visión (de algunas calificadoras), acaban de calificar al Gobierno, tiene la misma calificación que había estado teniendo. Vamos a ser muy responsables en el manejo del presupuesto y el presupuesto del Gobierno federal está bien, está sano», dijo.