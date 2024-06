Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores de Morena y aliados apuntan hacia los dos perredistas que lograron victorias de primera minoría, para amarrar la mayoría calificada en el Senado.

Con la desaparición del PRD, Araceli Saucedo, de Michoacán, y José Sabino «Chavo» Herrera, de Tabasco, se quedarán sin grupo parlamentario.

Su opción es sumarse a una bancada para recibir las subvenciones y apoyos que se otorgan a los grupos para el trabajo legislativo, o declararse independientes, lo que les limita el acceso a esos recursos.

Fuentes legislativas confirmaron que Morena, PT y PVEM buscan llevarlos al bloque mayoritario para obtener los dos votos que faltan para la mayoría calificada.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, consideró que hay que esperar a que el PRD concluya sus procesos de impugnación por la pérdida de registro, a fin de invitarlos a formar parte de la mayoría.

«Seguro ya lo están haciendo, buscando a esos senadores para la mayoría», confió una senadora consultada sobre el caso.

Durante los últimos días, diferentes legisladores de Morena y PT declaran como un hecho que tienen la mayoría calificada en el Senado, lo que les garantizará la aprobación de las reformas constitucionales del llamado «plan C», sin tener que negociar con otros partidos.

Sin que aún esté definido el reparto de plurinominales para el Senado por parte del INE, en los cálculos que hizo Gobernación, a Morena le corresponden 60 posiciones, PVEM 14 y PT 9, para 82 senadores.

Sin embargo, en Morena decían que les faltaban solo dos para llegar a los 84 que requieren para la mayoría calificada.

Saucedo ha sido diputada federal por Morena y fue alcaldesa de Salvador Escalante, Michoacán.

Obtuvo 656 mil votos, el 32 por ciento del total emitido.

Saucedo se mantiene cerca del PRD. El fin de semana acudió a la reunión de la corriente Nueva Izquierda, donde se analizaron los resultados electorales del 2 de junio.

En alianza con PAN, PRI y PRD, «Chavo» Herrera ganó en primera minoría con 149 mil votos, el 13.5 por ciento de la votación, mientras que las fórmulas postuladas solo por Morena registraron 655 mil vatos.

Al recoger su constancia de senador electo, Herrera Dagdug, dijo que se declarará como independiente, al no tener grupo parlamentario.

Señaló que en el Senado no será obstáculo sino «aliado» para avanzar en el trabajo legislativo.

«Seré un aliado, no una barrera», dijo al desear suerte a todos los electos por el estado de Tabasco.

Ex alcalde de Huimanguillo y ganadero, en su campaña «Chavo» Herrera dijo que estaba cansado de los políticos chapulines de siempre sin convicciones.

Una práctica común de Morena es «invitar» a legisladores de las fracciones de oposición para conseguir votos u ofrecer candidaturas, con lo que aumentan la composición de sus grupos parlamentarios y, en este caso, asegurarían mayoría calificada.