Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal detectó en el ISSSTE casos de corrupción, sobreprecios, moches y fraudes por unos 88 mil millones de pesos.

De acuerdo con los resultados de una investigación sobre los manejos financieros del Instituto durante las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las presuntas irregularidades involucran a ex directores del ISSSTE, funcionarios de varios niveles, políticos, particulares y prestanombres.

«Fue en 2007 cuando los propios directivos del ISSSTE comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud para favorecer a empresas que mediante actos de corrupción se beneficiaron con contratos por aproximadamente 254 mil millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88 mil millones de pesos correspondieron a contratos celebrados con el ISSSTE.

«Lo más indignante era que los dueños de las empresas eran funcionarios, políticos y prestanombres», acusó la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quién encabeza la coordinación de instancias federales encargadas de rescatar al organismo.

La lista de abusos también incluye la comisión de un fraude por 15 mil millones de pesos, por concepto de cobro irregular de pensiones.

Sólo por este caso, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se ha judicializado el caso contra 22 personas, de las cuales, ocho han sido vinculadas a proceso, incluido un funcionario sobre el que pesan seis acusaciones.

Los hallazgos derivaron en la presentación de 31 denuncias ante el Ministerio Público federal.

Actualmente se investiga a ex funcionarios de Gobiernos del PAN y PRI por la presunta comisión de asociación delictuosa, falsedad en declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de servicio público.

Entre las irregularidades detectadas están pagos a sobre precio, tanto de servicios como de medicamentos, desabasto de insumos como consecuencia de contratos irregulares, robo hormiga en las farmacias y abandono de unidades médicas, a las que se dio mantenimiento mínimo durante 20 años.

De acuerdo con el informe presentado, no se realizaron compras de equipo básico durante 12 años, y se desmanteló la plantilla de médicos y enfermeras, hasta llegar a tener un déficit de 36 mil trabajadores de la salud.

En el caso de las pensiones, el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, sostuvo que se detectó un total de 100 casos irregulares, en los que los pagos llegaron a rebasar los 270 mil pesos mensuales.

El Procurador Fiscal, Félix Medina Padilla, reveló la existencia de «un esquema de saqueo y defraudación» que afectó al ISSSTE durante los últimos dos sexenios, por un monto de 15 mil millones de pesos.

Ex trabajadores del Instituto, coludidos con abogados y funcionarios de tribunales laborales tramitaron miles de juicios para conseguir pensiones más altas, dijo.