Verónica Bacaz y Benito Jiménez Agencia Reforma

CUERNAVACA, NL.- Una sucesión de errores policiales básicos rodeó el fracasado operativo de la Fiscalía de Morelos en Totolapan donde fue entregado un capo a cambio de tres agentes retenidos miembros de un grupo criminal que fueron torturados y heridos y cuatro policías más murieron.

En el operativo presuntamente contra la extorsión imperó la descoordinación y la improvisación.

Ni entre la propia Fiscalía estaban comunicados; el gabinete de seguridad estatal no estaba enterado y el gobierno federal tampoco supo de la acción.

Conforme la versión oficial, agentes de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto (FIA) recuperaron el lunes por la mañana un inmueble que estaba bajo control de delincuentes; los agentes se toparon con José David Vergara, líder criminal en el municipio de Totolapan.

El sujeto fue detenido en flagrancia en posesión de drogas. Sin embargo, los policías destacados no eran suficientes, no llevaban armas ni chalecos antibalas, ni el transporte para movilizarse de manera segura.

Ante la detención, grupos de apoyo al clan criminal de Vergara instalaron narcobloqueos, quemaron autos y detuvieron a tres agentes de la Fiscalía de Homicidios que realizaban otra diligencia ajena a la de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, lo que reveló que ambas oficinas no tenían comunicación de sus acciones.

Tampoco había sido informada la Secretaría de Seguridad a cargo del General José Luis Bucio quien ayer dijo que sus efectivos recibieron un llamado de emergencia y acudieron cuando los hechos violentos ya se habían desatado en Totolapan y otros municipios de la región.

«Ellos llevaban el armamento y los chalecos», reveló el General. Sin embargo, en la premura los agentes tuvieron un accidente y fallecieron cuatro elementos.

En la operación no participaron efectivos de la Marina ni los equipos federales asignados al Plan Cuautla.

El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó ayer que las autoridades de Morelos no informaron previamente al Gabinete de Seguridad ni solicitaron su respaldo.

«Por eso el estado de fuerza que llevaban, no era suficiente», consideró.

La FIA no tenía orden de aprehensión contra Vergara y aunque ya lo trasladaban detenido a oficinas gubernamentales tuvieron conocimiento del secuestro de tres agentes que fueron golpeados y torturados.

Bajo la amenaza de asesinarlos, los criminales exigieron la liberación de su jefe Vergara quien había sido detenido alrededor de las 14:50 horas.

Entre las 15:30 y las 19:00 horas un equipo de crisis de la Fiscalía estatal especializado en negociación de secuestros, entabló conversaciones con los delincuentes. Alrededor de las 19:35 horas, los tres colaboradores recuperaron su libertad y Vergara fue liberado.

«El hecho de que el Estado haya tomado la decisión de liberar a esta persona para evitar una confrontación mayor con la población civil, en efecto, es para salvar vidas. Había muchísima, muchísima gente de civil que ya estaba en las calles», admitió Harfuch.

Ayer en conferencia de prensa en Cuernavaca el Fiscal Fernando Blumenkron Escobar dijo que no se doblegaron ante los criminales sino siguieron «un protocolo nacional» antisecuestro para salvar vidas.

El Fiscal de Delitos de Alto Impacto, Luis Flores se negó a revelar con quién negociaron la liberación del capo detenido quien es subordinado de Júpiter Araujo, líder criminal en la región.

El General Bucio encaró en la conferencia a los alcaldes morelenses que «administran los dineros y no tienen un funcionamiento adecuado. A ellos hay que exigirles». Y prometió un nuevo operativo, ese sí, planeado.

«Vamos a planear un operativo bien. Un operativo interinstitucional y vamos a lograr detener a esos personajes», prometió.