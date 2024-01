Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) busca que al menos 1.4 millones de connacionales que cuentan con credencial de elector en el extranjero voten por la Presidencia de la República o algún otro cargo federal o local.

Sin embargo, de ese número, se han registrado cerca de 500 mil en la Lista Nominal, requisito para poder participar, pues no basta contar con el plástico, sino que el interesado debe llamar al INE para pedir que se le incorpore en el listado.

Quienes ya hayan cumplido con este requisito, tienen hasta el 20 de febrero para elegir una de las tres modalidades en las que podrá votar: por internet, postal o de manera presencial en uno de los 23 consulados en Estados Unidos, Canadá, España y Francia.

Quienes no tienen credencial de elector podrán tramitarla hasta el 20 de febrero.

Todos los connacionales podrán votar por la Presidencia de la República y senadores.

Los originarios de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán podrán sufragar por la gubernatura, y los de la Ciudad de México por Jefatura de Gobierno.

Para diputaciones migrantes sólo lo harán en la Ciudad de México y Oaxaca, y para diputados de representación proporcional únicamente en Jalisco y Estado de México.

Por primera ocasión, se podrá votar de manera presencial en 23 consulados: 20 en Estados Unidos, uno en Montreal, uno en Madrid y uno más en París.

En Estados Unidos, los consulados son los de Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington.

En esos lugares habrá, además de las boletas de quienes se registraron para votar ahí, otras mil para turistas en tránsito.

Hasta el 5 de enero se habían registrado 68 mil 762 connacionales para votar en alguna de las tres modalidades; de ellos, 64 por ciento pidió hacerlo por internet, 29 por ciento por vía postal y sólo 6 por ciento de manera presencial.

Cada una de las modalidades tiene plazos para el registro y voto. Quienes votarán de manera presencial, deberán hacerlo el mismo 2 de junio.

Las autoridades electorales confían que al incrementarse las opciones para votar desde el extranjero, los votos se tripliquen con respecto a la elección presidencial de 2018, en la que sufragaron 98 mil connacionales.