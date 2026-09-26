La Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Aguascalientes, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados (FEDESA) comenzó a integrar su agenda laboral para 2027, enfocada en la recodificación y homologación salarial de empleados de los hospitales Miguel Hidalgo y de Psiquiatría, así como en la creación de un Contrato Colectivo de Trabajo para personal del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Su dirigente, Francisco Javier Araiza Méndez, informó que el Sindicato Único de Trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo presentó su Pliego Petitorio 2027, en el que solicita corregir diferencias entre las funciones desempeñadas por algunos empleados y la categoría laboral y salario que tienen asignados.

Explicó que la recodificación beneficiaría inicialmente a más de 150 trabajadores que realizan labores acordes con una mayor preparación, responsabilidad o especialización, pero carecen de una categoría equivalente.

Una situación similar se presenta en el Hospital de Psiquiatría, cuyo sindicato también entregó su pliego petitorio y buscará avanzar en la recodificación y homologación salarial, además de negociar prestaciones y apoyos económicos para los trabajadores y sus familias.

FEDESA también impulsará la creación de un Contrato Colectivo de Trabajo para los empleados del Instituto Cultural de Aguascalientes, quienes acumulan un rezago de más de 30 años en la consolidación de sus derechos laborales. El objetivo es establecer formalmente sus prestaciones, derechos y condiciones de trabajo mediante este instrumento laboral.