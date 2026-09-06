Para fortalecer la autonomía y garantizar el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad visual, la diputada local Nancy Janet Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con la que busca hacer obligatorias la instalación, operación y conservación de semáforos peatonales con señales auditivas.

Explicó que la propuesta surge directamente de las demandas ciudadanas recabadas en colonias populares como La Barranca, donde personas con discapacidad visual le expusieron las graves complicaciones que enfrentan diariamente para desplazarse de manera segura, debido a la falta de mantenimiento y al mal funcionamiento de los dispositivos sonoros en la vía pública.

La diputada señaló que, aunque en años anteriores funcionaban avisos auditivos en cruces clave de la entidad, estos fueron cayendo en el olvido y dejaron de repararse o adquirirse debido a la falta de una disposición legal expresa que obligara a las autoridades a mantenerlos en funcionamiento.

La iniciativa plantea cambios concretos en el marco legal vigente:

· Redefinición legal: modifica el concepto de semáforo peatonal para que incluya tanto señales luminosas como dispositivos acústicos.

· Garantía de accesibilidad: ordena a la Agencia de Movilidad del Estado garantizar, y no solo promover, la infraestructura accesible.

· Responsabilidad municipal: atribuye directamente a los ayuntamientos la obligación de instalar, operar y mantener dichos sistemas.

· Priorización estratégica: establece que las señales acústicas sean un requisito obligatorio en cruces con alto flujo peatonal y zonas aledañas a hospitales, escuelas y centros de atención para personas con discapacidad.

· Mecanismos de reporte: plantea la creación de canales para que la ciudadanía notifique oportunamente las fallas en los dispositivos.

Gutiérrez enfatizó que la adecuación será progresiva y razonable, con prioridad en los puntos críticos de la entidad para asegurar su viabilidad técnica y financiera.