Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En medio de advertencias sobre los riesgos de fraudes y clonación de tarjetas, la Secretaría de Hacienda oficializó ayer el uso obligatorio de medios de pago digitales y electrónicos en gasolineras y casetas de peaje de todo el País, con una transición gradual que abrirá paso a la eliminación del efectivo.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ayer, pero el cambio no será inmediato, pues las autoridades tendrán 15 días hábiles para emitir lineamientos y plazos de aplicación.

Hacienda argumentó que busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones en gasolineras y combatir el comercio ilícito de combustibles, conocido como huachicol. En las casetas, el objetivo es agilizar el tránsito y reducir las filas.

La obligatoriedad de aceptar únicamente pagos digitales en las estaciones de servicio, sin programas de renovación tecnológica ni periodos de transición, expondrá a los consumidores a riesgos de clonación de tarjetas, fraudes por transferencias y cargos no reconocidos, advirtió Alejandro Montufar, presidente de la consultora PetroIntelligence.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Inegi expuso que el año pasado hubo 931 mil 196 eventos de clonación de tarjetas y 2.5 millones de casos de uso indebido para compras o pagos.

La nueva regulación prevé que, ante una contingencia que impida recibir pagos electrónicos, los usuarios podrán pagar en efectivo.

Con información de Mario López

RETOS Y RIESGOS

Los especialistas advierten como peligros y desafíos de la medida:

– Riesgos de clonación de tarjetas.

– Fraudes por transferencias y cargos no reconocidos.

– Dispositivos «skimmer» usados para copiar datos de tarjetas cuando los despachadores se las llevan fuera de la vista del cliente.

– No está garantizada la calidad de la red de telecomunicaciones. En áreas rurales, la señal telefónica y de internet opera de forma intermitente.