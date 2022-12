Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Las Chivas anhelan festejar una Copa antes de cerrar el 2022.

El Rebaño recibe en el Estadio AKRON al Cruz Azul en la Final de la Copa por México, torneo que sirve como pretemporada para el Clausura 2023.

Las Chivas, de Veljko Paunovic, desean alargar su buena racha y seguir mostrando sus avances con el DT serbio en el cargo.

En la pretemporada rojiblanca suman 7 triunfos de 8 partidos disputados, además de que tienen deseo de revancha, ya que en la edición 2020 de este mismo torneo, La Máquina les quitó el título con marcador de 2-1.

«Siempre ayuda ganar, todos los procesos se aceleran, sobre todo la confianza y eso lo vamos a reforzar siempre, y al mismo tiempo lo que vamos a pedir es total humildad, no hemos hecho nada todavía, es muy pronto, seguimos en esta línea, en esta dinámica, tratamos de mejorar día a día y lo más importante, que todo lo hacemos convencidos, con mucha pasión y entrega», confesó Paunovic.

El Rebaño tiene la mejor ofensiva con 8 tantos en este certamen, en el que suma 4 triunfos en igual número de partidos, además de presumir la defensa menos vulnerada, pues solo ha recibido un tanto.

Parte fundamental de esta buena cara de las Chivas es la participación de Isaac Brizuela, quien lleva 3 asistencias en el certamen.

Además, Alexis Vega ya tuvo participación en el triunfo contra el Atlas, mientras Víctor Guzmán podría salir a la banca con el Rebaño.

El partido se disputará en el Estadio AKRON, donde Pauno espera contar con el apoyo de los Chivahermanos.

«Me gustaría hacer un llamado a nuestra afición. Se me ha puesto varias veces la piel de punta con los cánticos y el apoyo que hemos tenido, me gustaría tener eso y más en la Final, que juntos, equipo y afición, vayamos creciendo», manifestó.

Entérate

Las Chivas rindieron homenaje a Salvador Reyes, al cumplirse 10 años de su deceso. «Yo no soy Chiva de corazón, soy Chiva de nacimiento», decía Don Chava, quien levantó 6 títulos de Liga y anotó 122 tantos como rojiblanco..

Refuerzan la zaga

La seleccionada costarricense, Daniela Cruz, llega a las filas del Atlas para fortalecer a la defensa rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

La zaguera, de 31 años, viene del Saprissa, luego de haber militado en diferentes clubes como el Real Deportivo Espanyol de Barcelona.

Daniela también cuenta con su título de Directora Técnica avalado por la Federación Costarricense de Futbol.