Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma al sistema de pensiones busca que 40 mil millones de pesos no reclamados de los fondos de ahorro para el retiro pasen a un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar y evitar que el dinero sea ‘sudado’ por las Afores.

Aunque el Mandatario federal fue cuestionado sobre la polémica iniciativa del diputado de Morena, Ignacio Mier, al responder, salió en defensa de su propio proyecto, enviado al Congreso desde el pasado 5 de febrero.

«Queremos que quede en la ley que los recursos remanentes no reclamados pasen al Fondo (de Pensiones para el Bienestar) y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue.

«Pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí están sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las Afores», dijo.

¿De cuánto es el fondo?, se le preguntó.

«Se hace un cálculo de 40 mil millones. Estoy hablando de lo que no está reclamado. Entonces no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presente una denuncia, un familiar, se le tiene que entregar», respondió.

«Estamos proponiendo este fondo compensatorio para que todo el que se jubile reciba su salario completo, es algo bueno, pero a estos no sé qué les está pasando», señaló en referencia a quienes cuestionan la reforma.

«Es que cobran comisiones…», soltó el Vocero de Presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.

– «Sí, comisiones e intereses, porque ellos tienen el dinero y entonces sudan ese dinero y ¡cómo está la tasa de interés!», respondió AMLO.

Desde el 5 de febrero, López Obrador propuso una reforma al sistema de pensiones para crear un fondo compensatorio que permita incrementar los montos que cobrarán los trabajadores afectados por la reforma aprobada en 1997.

En esa iniciativa se establecen varias fuentes de financiamiento para el nuevo Fondo, incluidos los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del IMSS y de la subcuenta de vivienda del Infonavit no cobrados en 10 años y que se encuentran prescritos.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal explicó que el Fondo quedaría en manos del Banco de México.

Al hablar sobre la reciente polémica por la iniciativa de Morena en San Lázaro, advirtió que se pretende manipular el tema.

«Qué bien que me preguntas porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular, al grado de de decir que nos queremos quedar con las Afores, cuando no es el propósito», sostuvo.

«Lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes (de los fondos de ahorro para el retiro) también vayan al Fondo de Pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento».

El Jefe del Ejecutivo recordó que, a pesar de que la legislación vigente ya obliga a entregar al IMSS los recursos no reclamados, las Afores han incumplido.

«Aunque ya está en la ley y deberían estar entregando esos recursos, las Afores al Seguro Social no los entregan. Por eso queremos que queden en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al Fondo», señaló.

«Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas, pasa un tiempo y se quedan con ese dinero, por eso están haciendo también ruido (en contra de la nueva reforma), porque ese dinero les queda a ellos. Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las Afores».

Diputados de Morena propusieron una reforma -complementaria a la de AMLO- para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fideicomiso al que sería transferido el recurso de las Afores de aquellos trabajadores que cumplan 70 años y que, por decisión propia o porque sigan trabajando, no inicien su trámite de pensión.

Su dinero, según se afirmó, estaría disponible para cuando lo soliciten, pero mientras esos recursos privados serían «jineteados» por el nuevo fondo de control gubernamental para garantizar a los nuevos pensionados un pago de 16 mil 400 pesos mensuales.

Según la iniciativa de Morena, esto beneficiaría a 26 millones de mexicanos que empezaron a cotizar en julio de 1998 y que no alcanzarán pensión aun cuando trabajen hasta los 60 años o por encima de los 64 años.

Para el caso de los trabajadores al Servicio del Estado, los ahorros que estén en el Pensionissste y otras administradoras, pasarán en automático al Fondo cuando cumplan 75 años.

No se tocan las Afores

El Presidente López Obrador aseguró que el dinero de las Afores no se tocará, sino que se protegerá, por lo que pidió a los trabajadores que no teman, ya que sus ahorros se verán fortalecidos.

«No se tocan las Afores de nadie, al contrario, se protegen. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones de los trabajadores. Al contrario, estamos fortaleciendo esos fondos. ¿Por qué?

«Cuando llegamos al Gobierno las administradoras de las Afores cobraban cantidades muy altas de comisiones, entonces enviamos una iniciativa y se estableció un promedio; sólo por ese promedio los trabajadores han obtenido 150 mil millones de pesos, porque más administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas, se puso orden», explicó.