Ante el gran desafío que ha representado la pandemia, el tema de la salud mental ha sido abandonado por las autoridades, lo cual repercute no sólo en actos consumados, sino en el aumento de las tentativas de suicidio que siguen sin atenderse, estableció el presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención del Suicidio, Nefi Jacob Campos Muñoz.

El especialista indicó que desafortunadamente siguen en ascenso los casos de suicidios en Aguascalientes, sin embargo, existe un subregistro de actos consumados, por lo que el conteo que lleva su agrupación, dista hasta por 22 casos más respecto a las cifras oficiales, por lo que consideran que hay un ocultamiento de casos por el tema de fallecimientos por COVID-19.

Ante esta panorama, afirmó que si bien las autoridades tienen el gran desafío de atender la pandemia, el tema de la salud mental se ha abandonado, como no se había hecho en otros años, lo cual está repercutiendo no sólo en los actos consumados, sino en las tentativas que continúan en muchos de los casos sin atenderse en muchos de los hospitales por la situación de la misma contingencia.

Subrayó que los protocolos que maneja la autoridad estatal y municipales en los casos de las personas que buscan la auto privación de la vida, a veces se ven rebasados, por lo que su asociación cuenta con protocolos que tienen certificación internacional, luego de que la misma organización tiene la patente internacional para poder manejarlos, difundirlos e implementarlos. “Los ponemos a disposición de los gobiernos, pero sí necesitamos que ellos tengan esa apertura”.

En tal sentido, dijo que en lo que va de la pandemia a la fecha, su agrupación UNO SOS ha atendido a más de 3 mil pacientes de todo el país, de los cuales sólo han tenido dos decesos, lo cual habla de la efectividad de los procedimientos que manejan.

Por lo anterior, hizo un atento llamado y una invitación a las autoridades estatales y municipales a que le permitan a dicha asociación vincularse con ellos para ayudarles con algunas estrategias en el combate al suicidio. “Sabemos que eso no se puede hacer solo, que la sociedad civil organizada tiene que sumarse, pero también sabemos que podemos fortalecer a la sociedad civil organizada a partir de los mismos trabajos institucionales”.