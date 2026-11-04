Andrea Sagástegui

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la virtual candidata morenista a la Gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, acudirán hoy a la FGR a denunciar penalmente al Gobernador Samuel García e integrantes de su familia por las presuntas triangulaciones de fondos del erario público.

Además, la coordinadora de la Defensa de la 4T en el Estado presentará otra denuncia contra el Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por el caso Next Energy.

Fuentes allegadas al partido indicaron que la acusación contra el Mandatario emecista incluye a su esposa Mariana Rodríguez, así como a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a su hermano, Samuel Orlando García Villarreal, relacionados con el despacho legal y fiscal de la familia.

Los señalamientos también alcanzan al Secretario de Gobierno, Miguel Flores, y a su primo, Eric Peñalver Serna.

La fuente mencionó que los delitos que piden a la FGR investigar son delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el escrito, los morenistas expondrán el presunto esquema de triangulación de recursos públicos del Gobierno estatal hacia empresas particulares y posteriormente al despacho de la familia del Gobernador.

También pedirán a la FGR indagar los montos destinados a campañas publicitarias en Google y Youtube relacionadas con el emecista, y que ascenderían a 81.6 millones de pesos.

La denuncia se presentaría a sólo cinco días de que la Auditoría Superior de la Federación expusiera en la Cámara de Diputados el presunto esquema de triangulación en Nuevo León.

TAMBIÉN CONTRA ADRIÁN

Clara Luz también presentará en la FGR una denuncia contra el Alcalde regio y la ex Contralora municipal, Jovita Morín, así como algunas empresas y particulares por presuntas irregularidades en contratos relacionados con energía eléctrica y alumbrado del caso Next Energy.

Los posibles delitos a investigar son delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, según las fuentes.

El Municipio de Monterrey tenía un contrato millonario con Next Energy para la generación de energía limpia, que la empresa incumplió y, tras cinco años de litigios, fue dado por concluido en mayo pasado por la Administración de De la Garza, que firmó el acuerdo en el 2020, en su anterior trienio como Alcalde regio.