Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que ayer el Comité Organizador informará que el aspirante priista Enrique de la Madrid quedó fuera del proceso para elegir candidato presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel pasarán a la última etapa, a partir de hoy y hasta el 3 de septiembre.

A través de un comunicado, el Comité se adelantó y dio a conocer los resultados de las seis mil encuestas aplicadas desde el viernes pasado en vivienda y por teléfono,. Aunque se suponía que la información la aportaría hasta este miércoles.

La senadora Gálvez, del PAN, obtuvo 38.3 por ciento; la senadora priista Beatriz Paredes logró 26 por ciento y el diputado panista con licencia Santiago Creel, 20.1 por ciento.

Prácticamente sin hacer campaña, la senadora Paredes desplazó a su correligionario De la Madrid, que, en contraste, efectuó un recorrido por al menos 18 estados, con un promedio de tres mítines por día.

Paredes no sólo superó al ex Secretario de Turismo, sino que envió al tercer lugar a Santiago Creel, con más cartel y presencia a nivel nacional desde hace tiempo.

Una fuente opositora que ha seguido de cerca el proceso, dijo que no creía que el desempeño de Paredes en el primer foro del jueves pasado, la hubiera catapultado al segundo lugar.

«Entre los días 11 al 14 de agosto se aplicaron tres mil cuestionarios en vivienda y tres mil cuestionarios vía telefónica. Cabe destacar que en ninguno de los casos se intersectaron los intervalos de confianza», detalló el Comité Organizador.

Luego de conocer los datos, De la Madrid felicitó a los tres aspirantes que contenderán en la siguiente etapa del proceso interno.

Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marko Cortés, también felicitaron a los tres finalistas.

El terceto integrado por Gálvez, Paredes y Creel participará a partir del jueves en cinco foros en la última etapa del proceso en curso, que culminará con el desahogo de una consulta directa, a realizarse el 3 de septiembre, y la aplicación de una segunda batería de encuestas.

El jueves el foro se desarrollará en Durango; el sábado 19, en Monterrey; el martes 22, en León; el jueves 24, en Guadalajara; y el sábado 26, en Mérida.

La consulta directa del 3 de septiembre y los sondeos valdrán 50 por ciento.