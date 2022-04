Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Solos o en coalición, los aspirantes al Gobierno de seis entidades, en dos de ellas también alcaldías y diputaciones locales, iniciaron campañas hoy.

Durante 58 días, los aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas harán proselitismo.

Más de 11.7 millones de ciudadanos de las seis entidades están convocados a las urnas el próximo 5 de junio.

En la mayoría de los estados, Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza van en coalición, harán lo mismo el PRD, PAN y PRI.

Movimiento Ciudadano (MC) nuevamente decidió ir solo en las seis entidades, confiado en aumentar su preferencia electoral como en los comicios del año pasado.

Morena es el partido que inicia la campaña fracturado en casi todos los estados, por la definición de las candidaturas, principalmente en Durango, Oaxaca y Tamaulipas.

Y pese a que el PAN en Aguascalientes logró resolver su división interna, jugará con el Gobernador de esa entidad, de extracción panista, enfrentado con la dirigencia nacional.

Las seis entidades están actualmente en manos de gobernadores de Oposición.

Sin embargo, en Durango, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo, Morena inicia el proceso como primera fuerza política, al haber obtenido la mayor votación en la elección del año pasado, en la que se renovaron congresos locales o ayuntamientos.

Mientras que en Tamaulipas, prácticamente los morenistas tienen un empate con los panistas, y en Aguascalientes, el PAN ocupa el primer lugar en preferencia electoral.

Lucha de mujeres

Aguascalientes es la única entidad en la que la gubernatura se disputa entre mujeres, y es ahí donde el PAN reconoce que es el único estado que podrían ganar, pues desde 1998 ha sido gobernador por ese partido, excepto en el sexenio 2010-2016, que estuvo en manos del PRI.

Por el blanquiazul competirá Teresa Jiménez, ex diputada federal y ex Alcaldesa de Aguascalientes.

Morena irá solo, pues el PVEM y PT decidieron ir por su lado, por lo que la candidatura está en manos de Nora Ruvalcaba, quien por tercera ocasión buscará la gubernatura. Hace apenas unos meses, la ex perredista dejó de ser delegada de programas sociales del Gobierno federal.

Movimiento Ciudadano va con Anayeli Muñoz, ex diputada local del PVEM y activista e integrante de movimientos feministas; y el PT y PVEM impulsa a la ex panista Martha Márquez, senadora y ex diputada local.

Partido dividido

Con un partido dividido, Morena busca arrebatar la gubernatura a la alianza PRI-PAN-PRD en Durango. La candidata morenista es Marina Vitela, quien es ex priista y Alcaldesa con licencia de Gómez Palacio.

La alianza Va por México postula a Esteban Villegas, ex Alcalde de Durango que buscará por segunda ocasión la gubernatura.

Mientras que la ex panista Patricia Flores, quien era cercana al Presidente Felipe Calderón, competirá por MC.

Por la retención

La candidata del PRI-PAN-PRD en Hidalgo, Carolina Viggiano, busca retener este estado dominado por los priistas históricamente. Ella es secretaria general del PRI y diputada federal.

Mientras que Morena, en alianza con PT, PVEM y Panal, impulsan a Julio Menchaca, ex priista que en el 2018 se incorporó al movimiento morenista, del que es senador.

El cantante Francisco Xavier Berganza no logró la candidatura morenista, por lo que abandono la diputación local que había conseguido por ese partido y decidió competir por MC.

Coalición dividida

En quintana Roo, la morenista y Alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, busca gobernar la joya del caribe, y se enfrentará una oposición dividida, que decidió jugar por separado.

El PAN, junto con el PRD, impulsa a la diputada federal Laura Fernández; el PRI, a Leslie Hendricks Rubio, ex diputada local, y Movimiento Ciudadano al senador José Luis Pech.

Continuidad

El panista y secretario general de Gobierno de Tamaulipas, César Verástegui, busca darle continuidad a la gubernartura de Francisco García Cabeza de Vaca.

Su principal contrincante es el senador con licencia Américo Villarreal, quien compite por Morena-PEVM-PT. Mientras que Arturo Diez, ex Alcalde de Ciudad Victoria, intentará subir los votos de MC.

