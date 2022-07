Enrique Osorio Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó ayer que el equipo jurídico del Ayuntamiento presentará denuncias contra los dos tiktokeros que bloquearon la circulación sobre la Calzada Lázaro Cárdenas, según videos difundidos en redes sociales.

Cuestionado sobre si se trata de una burla o reto a la autoridad, el Presidente Municipal tapatío aseguró que aceptaba el desafío y que se tiene que mandar un mensaje con una sanción por realizar estos actos.

«Esto tiene que ser sancionado y se van a presentar el día de hoy (lunes) las dos denuncias contra estos dos tiktokeros y que ellos respondan ante la propia Fiscalía, y quiero ver que quien se anime a hacerlo otra vez, pues lo mismo vamos a estar haciendo.

«Por cerrar las vialidades públicas, obstruir vialidades públicas, nadie puede hacer esto. Y se burla», respondió sobre el delito por el que presentarían denuncia. «Aceptamos el reto», agregó cuando se le cuestionó si con estos videos buscaban retar a la autoridad.

Lemus recordó como una situación similar los operativos realizados contra los arrancones en los que participaba el youtuber Alfredo Valenzuela, quien, indicó Lemus, ya no participó en este tipo de acciones tras ser detenido.

«Recuerden ustedes que cuando estábamos en Zapopan estaban aquellas carreritas y nos dijeron ‘no les van a hacer nada’, ¿se acuerdan que lo agarramos?, lo metimos a la cárcel, pidió perdón y no ha vuelto a suceder, así va a pasar con estos dos», expuso.

Desde el jueves comenzaron a circular videos del tiktokero Fofo Márquez, quien se grabó cuando él y sus acompañantes detuvieron tres vehículos deportivos sobre el Puente Matute Remus, en Lázaro Cárdenas, aunque él aseguró que era Periférico.

«Lo que quiero demostrar es lo que puede hacer el dinero y el poder; o sea, literal, lo cerré aquí porque yo quise», dice en un video.

«Deben de entender que llegó el ‘Rey de México’ aquí, no es prepotencia, no es prepotencia», añadió.

¡Participa con tu opinión!