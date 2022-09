En calles del fraccionamiento Lunaria, los policías estatales recuperaron una camioneta Ford Lobo pick up que había sido robada con violencia en el estado de Jalisco, por lo que ya se encuentra a disposición de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos de la FGE, a fin de que agentes del Grupo Localización de Vehículos de la PDI realicen las investigaciones correspondientes.

Fue durante un recorrido de vigilancia que los policías estatales realizaban, por la calle Nereida y casi esquina con la calle Adrastea, detectaron abandonada y con la puerta del conductor entreabierta una camioneta Ford Lobo Platinum pick up, modelo 2016, color gris y con placas de circulación ZB-6069-B del estado de Zacatecas.

Al momento de verificar los datos en el C5-SITEC, se confirmó que la unidad automotriz había sido robada con violencia en el estado de Jalisco, por lo que se procedió a su aseguramiento.

RECUPERAN OTRA CAMIONETA.- Por otra parte, en la Puerta de Acceso Sur que se ubica en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado de Peñuelas, los policías estatales aseguraron una camioneta Nissan pick up, modelo 1998, color blanco y placas de circulación de Aguascalientes, la cual había sido robada horas antes.

Fue a las 20:20 horas cuando la unidad automotriz pretendía salir de Aguascalientes pero, al pasar por la Puerta de Acceso, se activó una de las alarmas conectadas al C5-SITEC y que alerta sobre reportes de robos de vehículos.

Por tal motivo, se interceptó al conductor quien fue identificado como Noé Alejandro, de 30 años. Tras confirmarse que la camioneta había sido robada el mismo lunes, esta persona fue detenida y trasladada a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.