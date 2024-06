La infraestructura municipal de Aguascalientes sufrió daños por un valor de 4.2 millones de pesos durante 2023, informó Carlos España Martínez, secretario de Servicios Públicos del municipio. Estos daños son atribuidos en gran parte a actos de vandalismo, un problema persistente que las autoridades están tratando de combatir con diversos operativos de seguridad pública tanto a nivel municipal como estatal.

El funcionario mencionó que, como parte de estos operativos, se logró la detención de dos individuos implicados en el robo de conectores de los postes de alumbrado público. Subrayó que estos actos vandálicos no son algo nuevo, pero que se están tomando medidas adicionales para la rehabilitación y protección de la infraestructura.

Recordó que el año pasado, los daños a la infraestructura municipal rebasaron los 4 millones de pesos, especialmente en los postes de alumbrado. Además, destacó que las acciones policiales han resultado en un aumento de detenciones y procesamientos judiciales, pues el daño a la infraestructura municipal es considerado un delito y no una simple falta administrativa. Algunas de estas personas ya han sido trasladadas al Centro de Reinserción Social.

En cuanto a las áreas más afectadas, España Martínez indicó que las zonas en donde se dan más estos actos se encuentran al poniente de la ciudad y en el fraccionamiento Colinas del Río, donde se ha intensificado la vigilancia. Recientemente, en Ojocaliente, se reportaron cinco contenedores incendiados de forma consecutiva con bombas caseras, lo que requirió la intervención de los bomberos, una tarea que, según España Martínez, no debería ser su prioridad pero que han cumplido con diligencia y compromiso.

La administración municipal continúa trabajando en estrategias para prevenir y reducir estos actos de vandalismo, instando a la ciudadanía a colaborar y reportar cualquier actividad sospechosa para proteger los bienes públicos.