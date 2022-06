Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una investigación contra Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, por dispersar más de 11 millones de pesos en depósitos hormiga al círculo familiar y de colaboradores del Mandatario estatal.

La denuncia, ya judicializada en Morelos, retomó una parte de la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) en 2020, cuando detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno del morenista.

Aunque la investigación (por ahora congelada) contra Riou Pérez fue iniciada por esas instancias federales, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos amplió la indagatoria y detectó además triangulaciones millonarias en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el primo de Blanco recibió del Gobierno de Morelos un millón 320 mil pesos –entre octubre de 2108, cuando asume la gubernatura el ex futbolista, y diciembre de 2019– por concepto de percepciones.

La investigación refiere que desde 2015 (un año antes de que Blanco fuera Edil de Cuernavaca) Riou Pérez reportó vínculos financieros inexplicables con Ulises Bravo Molina, medio hermano del Gobernador, y Natalia Rezende Moreira, esposa del Mandatario estatal.

Entre 2015 y 2016 recibió en sus cuentas 2 millones 95 mil pesos; un millón 140 mil de Jaime Tamayo Godínez, amigo del ex futbolista y apoderado de la marca «Cuauhteminha».

Además, según la indagatoria, el funcionario dispersó 11.8 millones de pesos: 250 mil, a la esposa del Gobernador; 40 mil, al hijo del ex futbolista; 798 mil, a Jaime Tamayo; 620 mil, a Ricardo Bravo Molina; un millón 200 mil, a la empresa Dequivamed (que acaparan la distribución de vacunas antirrábicas en el País);160 mil, a Bravo Molina, entre otros depósitos.

Luego que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos retomó la indagatoria, Riou Pérez promovió un amparo para evitar ser aprehendido.

