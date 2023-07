Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En una acción pocas veces vista, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México procedió penalmente contra Banco Santander para que sea vinculado a proceso como persona moral por un presunto fraude de 8 millones de pesos en agravio de una cuentahabiente.

El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX programó para el próximo 25 de julio una audiencia inicial para que el banco y dos de sus abogados externos sean imputados por el delito de fraude procesal ante el juez de control, Fernando Miguel Sarabia Villuendas, según informes judiciales.

El antecedente de este asunto se remonta a octubre de 2020, cuando una clienta no pudo hacer ningún retiro de sus cuentas bancarias.

Poco después, al indagar la situación, le informaron que tanto sus activos financieros como dos casas de su propiedad en la Colonia Florida habían sido embargadas dentro de dos juicios civiles que se seguían en los Juzgados Séptimo y Vigésimo de esa materia en el fuero común.

La afectada descubrió que el embargo de su patrimonio era consecuencia de demandas de Santander en la que le reclamaban el cobro de un crédito simple de 8 millones de pesos para Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) a tasa fija, tramitado en favor de la fabricante de ropa Fashion Fabric S.A. de C.V.

Según la investigación ministerial, aunque años atrás la mujer fue representante de la textilera, en aquel momento ya no lo era y nunca pidió el crédito. De hecho, la propia Fiscalía confirmó en un dictamen de grafoscopía que su firma había sido falsificada para adquirir el préstamo.

«Categóricamente afirmo que yo nunca firmé ese contrato de crédito y que las firmas en él plasmadas son absolutamente falsas», dice en la denuncia.

Por este asunto, el 5 de diciembre pasado la Fiscalía citó a declarar, en calidad de testigo, a Fernando Borja Mujica, ex director Jurídico y hoy Secretario y Subdirector General Jurídico del Banco Santander México, pero no se presentó a la diligencia.

Ahora, pretende formular la imputación contra Santander, representado por su apoderado, Carlos Mauricio Salazar Douglas, y los abogados externos Luis Rischia Velázquez y Domingo Adrián García Hernández, según la carpeta judicial 016/1160/2023.

Antes de Santander, el único banco que había sido imputado penalmente como persona moral era HSBC, que en enero de 2019 fue vinculado a proceso por el delito de fraude procesal.

En aquella ocasión, la Fiscalía capitalina le atribuyó a la institución financiera la presunta falsificación de una firma para evadir el pago de más de un millón de dólares derivado de un litigio inmobiliario.